Kavşakta 2 araç birbirine girdi: 1'i ağır 10 kişi yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Kavşakta 2 araç birbirine girdi: 1'i ağır 10 kişi yaralı

Kayseri'de gerçekleşen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.00 civarında Melikgazi ilçesindeki Keykubat Mahallesi'nde, Şehitler ve Yurt caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Altan Ç.'nin kullandığı 58 AEU 250 plakalı hafif ticari araç ile Sevim Ç.'nin yönetimindeki 38 DB 610 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki araçta bulunan on kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın bildirilmesi üzerine, kaza mahalline polis ve acil sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazanın sebeplerini belirlemek üzere jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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