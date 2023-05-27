Kavşakta otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kavşakta kargo kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kavşakta otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 03.00 sıralarında Denizli-Aydın kara yolu Menderes kavşağında meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Fuat Burak'ın kullandığı 34 AC 8193 plakalı kargo kamyonu, döner kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Emre Yıldız (26) yönetimindeki 45 AHJ 863 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki sürücü Emre Yıldız ile yanındaki Mustafa Kocabaş'ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen Burhan Yormaz (32) ise ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yormaz da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Yıldız ile yanındaki Kocabaş'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü Fuat Burak, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerden Emre Yıldız'ın Buldan Orman İşletme Müdürlüğü’nde orman muhafaza memuru olduğu, Burhan Yormaz'ın ise yangın işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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