Kavşakta tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda bulunan Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönmeye çalışan Efe B. yönetimindeki otomobil ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan Sefer K. idaresindeki canlı tavuk yüklü tır ile çarpıştı.

Kazada tır makaslayarak refüjün üstüne çıktı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Yaralı sürücü Efe B. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.