Kayak merkezinin kapı ve pencerelerini kıran ayıya not yazdı. Ayı notu okuyunca anahtar kullanmayı öğrenecek. Şimdi ayı düşünsün

Artvin'de 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi´ne 3 kez ayılar girdi.

Geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 ahşap binaya giren ayılar kapı ve pencereleri parçalayarak dolaplardan kendisine yiyecek bir şeyler aradı.

Son zamanlardaki ayı saldırılarından bıktığını söyleyen Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan "Bir yıl içerisinde bu yaşadığımız üçüncü ayı saldırısı. Artık biz bunlardan çok bunaldık. Aynı ayı kapıyı kırıp kırıp duruyor. Ben de çareyi ayıya bir not bırakmakta buldum. 'Ayı kardeş kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez' diye not yazdım. Ayı ise anlar" ifadelerini kullandı.