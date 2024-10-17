Kayalıklarda oyun faciayla bitti! Poz verirken dev dalgalara kapıldı

Düzenleme: Kaynak: sondakika
Kayalıklarda oyun faciayla bitti! Poz verirken dev dalgalara kapıldı

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesindeki Kedung Tumpang Plajı’nda, 21 yaşındaki turist Rony Josua Simanjuntak, fotoğraf çekerken dev bir dalgaya kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

13 Ekim’de meydana gelen olayda, Kuzey Sumatra’dan gelen genç, arkadaşlarıyla birlikte ıslak kayalıklar üzerinde poz verirken aniden gelen büyük bir dalga tarafından denize sürüklendi.

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Arkadaşları başta durumun ciddiyetini anlayamayıp gülerken, sonrasında Simanjuntak’ın açık denize sürüklendiğini fark edince dehşete düştüler.

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Yetkililer, turistleri ve gençleri bu bölgede dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Suya yaklaşmamaları ve tehlikeli alanlarda fotoğraf çekmekten kaçınmaları tavsiye ediliyor.

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Yaşanan bu olay, bu tip yerlerde fotoğraf ve video çekmenin potansiyel tehlikeleri hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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Uzmanlar, sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları tehlikeler konusunda uyarmasını öneriyorlar.

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Kedung Tumpang Plajı’nın etkileyici doğal kaya havuzları ve lagünleriyle ünlüdür. Ancak özellikle yüksek gelgit zamanlarında bu güzel manzara tehlikeli olabiliyor.

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2016’da da aynı plajda iki turist selfie çekerken dalgalara kapılmıştı.

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