Selfie çekeyim derken canından oldu. Sürücü ehliyetsiz çıktı

Kaynak: DHA
Selfie çekeyim derken canından oldu. Sürücü ehliyetsiz çıktı
Bursa'dan, aracından inerek selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a, Uludağ'a gitmek üzere Arap turistleri taşıyan minibüs çarptı. Ağır yaralanan Kaylan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, daha önce ehliyetine el konulduğu anlaşılan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Uludağ Sarıalan'da yaşandı. Bursa'dan aldığı Arap turistleri günübirlik tatile Uludağ'a götürmek üzere yola çıkan Emin Ay (38) idaresindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a (46) çarptı.

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Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaçtı. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kaylan, yapılan ilk müdahalesinin sonrasında kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ

Olay yerinde incelemeler yapan jandarma ekipleri, kısa sürede sürücü Emin Ay’ı yakalarken, Ay’ın daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra, bu sabah sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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