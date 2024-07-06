Kayaya saplı bin 300 yıllık ‘efsanevi kılıç’ çalındı. Ülke ayaklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kayaya saplı bin 300 yıllık ‘efsanevi kılıç’ çalındı. Ülke ayaklandı

Fransa'nın Orta Çağ efsanelerinden ünlü şövalye Roland'ın bir kayaya saplı 1300 yıllık kılıcı çalındı. Efsane kılıcın çalınması ülkede büyük şok yaşattı. Polis kılıcı çalan kişi ya da kişileri yakalamak için alarma geçti.

8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve Fransa'nın güneyindeki Lot bölgesinde yer alan Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan "Durandal" isimli kılıç çalındı. Kayaya saplı şekilde duran kılıçın çalınması Fransa'da büyük şok yaşattı.

Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'ın meleklerden alarak en iyi askerine verdiğine inanılan ve 22 Haziran'da kaybolan efsanevi kılıç, yaklaşık 1300 yıldır 10 metre yükseklikteki, insan erişimine elverişli olmayan bir tepenin üzerindeki kayaya saplanmış halde bulunuyordu.

Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Polis kayaya saplı kılıcı çalan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kılıcı bulabilmek için yapılan her ihbarı değerlendirdiklerini açıkladı.

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