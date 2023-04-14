Eyüpspor kaybedince sosyal medya yasağı getirdi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından sosyal medyada tepkilere karşı önlem aldı.
İstanbul ekibi, karşılaşmanın skorunu ve teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığı haberini duyururken, sosyal medya hesabındaki paylaşımlar yorumlara kapatıldı.
Zor günler geçiren Eyüpspor, zirveden uzaklaştı.
İstanbul ekibi son 5 maçın yalnızca 1 tanesini kazanabildi.
Gençlerbirliği'ne kaybeden ve İbrahim Üzülmez'den sonra Zafer Turan ile de yolları ayıran İstanbul ekibi, taraftar tepkisine karşı sosyal medyada yasağı getirdi.
YASAK GELDİ
Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, ilk olarak sosyal medyada karşılaşmanın sonucunu paylaştığı gönderiyi ardından ise teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığının haberini verdiği paylaşımı yorumlara kapadı.