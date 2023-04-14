14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eyüpspor kaybedince sosyal medya yasağı getirdi

Eyüpspor kaybedince sosyal medya yasağı getirdi

Süper Lig mücadelesi veren Eyüpspor'da işler iyi gitmeyince ilk önlem sosyal medya yasağı oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:31
Takip Et

Kaybedince Eyüpspor'un yorumlarını kapattılar

Eyüpspor kaybedince sosyal medya yasağı getirdi
+
Aa
-

TFF 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından sosyal medyada tepkilere karşı önlem aldı.

İstanbul ekibi, karşılaşmanın skorunu ve teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığı haberini duyururken, sosyal medya hesabındaki paylaşımlar yorumlara kapatıldı.

Zor günler geçiren Eyüpspor, zirveden uzaklaştı.

İstanbul ekibi son 5 maçın yalnızca 1 tanesini kazanabildi.

Gençlerbirliği'ne kaybeden ve İbrahim Üzülmez'den sonra Zafer Turan ile de yolları ayıran İstanbul ekibi, taraftar tepkisine karşı sosyal medyada yasağı getirdi.

YASAK GELDİ

Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, ilk olarak sosyal medyada karşılaşmanın sonucunu paylaştığı gönderiyi ardından ise teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığının haberini verdiği paylaşımı yorumlara kapadı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
3
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
4
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
5
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
﻿Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
﻿Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
﻿Evini yakan vücut şampiyonu polisin kelepçesini kırdı 
﻿Evini yakan vücut şampiyonu polisin kelepçesini kırdı 
﻿Evini yakan vücut şampiyonu polisin kelepçesini kırdı 
﻿Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
﻿Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
﻿Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
﻿Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
﻿Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
﻿Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.