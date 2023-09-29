Kaybettiği altın küpesini dedektörle arıyordu. Bahçesinde bulduğu şeyle şoke oldu

Norveç'teki evlerinin bahçesinde dedektör yardımıyla kayıp küpelerini arayan aile tarihi bir keşfe imza attı. En az bin yıllık kalıntı bulan aile Viking Dönemi'ne ait toka buldu.

Kaybettiği altın küpesini dedektörle arıyordu. Bahçesinde bulduğu şeyle şoke oldu

Norveç'in güney kıyısındaki Jomfruland adasında yaşayan Aasvik ailesi, kayıp küpelerini bulmak için evlerinin bahçesinde dedektör yardımıyla kayıp küpelerini aramaya başladı. Dedektörün ötmesiyle birlikte öten bölgede kazı çalışması yapan aile tarihi bir keşfe imza attı.

AİLE EN AZ BİN YILLIK KALINTIYA ULAŞTI

Aasvik ailesi, küpeyi bulamasa da en az bin yıllık kalıntıya ulaştı. Norveçli aile, kase şeklinde bir toka ve Viking döneminden kalma bir cenaze töreni parçasına benzer kalıntılar çıkardı. Uzmanlar, eserlerin 9. yüzyılda Jomfruland adasında bir kadının cenazesinde kullanılmış olabileceğini ifade ediyor.

foto2.jpg

780 İLE 850 YILLARINA AİT BİR TOKA

Bir diğer uzman ise bulunan kalıntının 780 ile 850 yıllarına ait bir toka olduğunu ifade etti. Vestfold Kültürel Mirası ve Telemark İl Konseyi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jomfruland'da Viking zamanından kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" denildi.

Uzmanlar adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimlerin bulunduğunu ancak şimdiye kadar bulunan kanıtların yalnızca Orta Çağ'a kadar uzanmış olduğunu söyledi.

foto7.jpg

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı Güncel
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz" Güncel
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz"
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama Güncel
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Güncel
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı Güncel
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı Magazin
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı