Kaybolan Rojin'in cenazesi aileye teslim edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin sonrasında Diyarbakır'a gönderildi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversite kaydını yaptırdıktan sonra 25 Eylül'de Diyarbakır'dan Van'a gelerek kalacağı yurda yerleşmişti. 27 Eylül'de yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline gitmek üzere yola çıkmış, ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

18 gün boyunca süren aramaların ardından 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş'e ait bir başörtüsü bulunmuştu. 18'inci günde ise Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde genç kızın cesedine ulaşıldı.



Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.