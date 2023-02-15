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Uludağ’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu

Uludağ’da kaybolan 10 yaşındaki çocuk 4 saat süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 01:30
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Kaybolduktan 4 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Uludağ’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
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Uludağ Sarıalan bölgesindeki bir tesiste konaklayan Gültekin ailesi, akşam saatlerinde oyun oynamak için dışarı çıkan Yusuf Gültekin’den bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Beşir Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip sevk edildi.


Bölgede 4 saat süren arama çalışmaları gerçekleştiren ekipler kayıp çocuğu, konakladıkları tesisten bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gültekin, tedbir maksatlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. (İHA)

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