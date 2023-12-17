Kaygan yolda motokurye kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kaygan yolda motokurye kazası: 1 yaralı
Neyşehir'de yağmurdan sonra ıslanan yolda bir motokurye motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı

Kaza öğle saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed D. 33 U 4002 plakalı motosikletiyle orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan sürücü orta refüje düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan moto kurye Muhammed D. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, motosiklet de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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