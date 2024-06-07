Kayınbiraderini müdür yapan CHP’li başkanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sarf ettiği sözler herkesin ağzını açık bıraktı

Esenyurt Belediye Meclisi toplantısında, AKP Grup Başkanvekili Togay Çoban, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yakın akrabalarını belediyede işe alıp almadığına ilişkin bir soru yöneltti. Toplantıda tansiyon yükselirken Özer, kayınbiraderini işe aldığını itiraf ederek, “Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak.” ifadelerini kullandı.

CHP’li başkanın bu sözleri ülke gündemine oturdu ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

Özer'in aynı toplantıda sarf ettiği yeni ifadeleri ortaya çıktı. Söz konusu toplantıda Özer’in sinirlerine hakim olamadığı görülürken Özer, AKP’li üyelere söz hakkı vermedi.

Özer, toplantıda, "Burada benden daha iyi siyaset bilecek kimse yok. Ben siyaset bilimi profesörüyüm. Birbirimize gardımızı alalım. Ben ona bir yumruk atayım o da bana atsın. Ben de ona cevap vereyim. Ben altta kaldım. Bununla bir yere varamayız. Bu s.dik yarışını bu gürültüyü bırakalım." ifadelerini kaydetti.

"SÖZ MÖZ YOK" DEDİ

Özer, konuşması sırasında söz hakkı isteyen AKP Grup Başkanvekili Togay Çoban’a, "Bir dakika, bir dinle ben konuşuyorum. Ben konuşurken niye sözümü kesiyorsun. Bir dakika ben bir açıklama yapıyorum. Böyle yaparsanız söz möz yok. Bakın böyle zapturaptla böyle har gürle olmaz." ifadeleriyle cevap verdi.

Tartışmanın ardından AKP’liler Özer’i tarafsız olmaya davet etti. Bunun üzerine Özer, "Tarafsız mı? Taraflı olursam da onun kararını sen mi vereceksin? Veremezsin. Vermiyorum sana söz. Ne olacak? Bağırma, daha işin başında işi şirazesinden çıkarma" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Meclisi toplantısında AKP Grup Başkanvekili Togay Çoban, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e, belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amcaoğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kimse akrabasını işe almayacak' sözlerini anımsatan Togay, "Ben isim vermeyeceğim. Özel kalem kardeşinin oğlu, özel kalem amca oğlu, yakın koruması akrabası, Amerika'dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi, kız kardeşi, oğlu gibi iddialar var. Belki bunlar doğru değildir. Çünkü sayın profesör bu konuda çok dikkat eden bir büyüğümüz." ifadelerini kaydetti.

"İNANMAK İSTEMEDİK ÇÜNKÜ…"

Togay, Esenyurt Belediyesi'nde eski başkanlar döneminde akrabasını işe alma gibi durumların yaşanmadığını söyledi ve "Ama sayın başkanla ilgili bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyoruz. İnanmak da istemedik. Çünkü Esenyurt'un durumu belli. Bu konularda bir açıklama yaparsanız seviniriz." ifadelerini kaydetti.

"KAYINBİRADERİM BURADA ÇALIŞIYOR AMA KAYINBİRADERİM OLDUĞU İÇİN DEĞİL"

Ahmet Özer, Togay’ın verdiği bilgilerin yanlış olduğunu kaydetti ve 5-6 tane değil 2 danışmalı olduğunu iletirken AKP döneminde 43 tane başkan danışmanı çalıştırıldığını ifade etti. Ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını ifade eden Özer, "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane başmüdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da." dedi.