Kayıp 729 bin Suriyeli geride doğal gaz, su ve elektrik borcu bıraktı. Hazır olun ödemeye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp 729 bin Suriyeli geride doğal gaz, su ve elektrik borcu bıraktı. Hazır olun ödemeye

Gazeteci-yazar Fatih Ergin canlı yayında Suriyelilerle ilgili bir skandalı daha açıkladı. Yerlikaya'nın "729 bin Suriyeli kayıp" açıklamasının ardından Ergin, ikametinde bulunamayan Suriyelilerin, borç bırakıp gittiklerini ve bu borçların da bizim tarafımızca ödeneceğini söyledi.

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası uygulamaları sonucunda ülkemiz göçmen akınlarının ana merkezi oldu. Bu açık kapıdan her gün Suriyelilerin yanında, Irak, Afganistan, Sudan, Somali’den de gelişlerin sürdüğü bilinirken geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.

"729 BİN SURİYELİ KAYIP"

Ali Yerlikaya 5 Ağustos tarihinde yaptığı bir açıklamada “3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük” dedi.

Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini anlatan Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından iki ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını söylemişti.

FATİH ERGİN: BORÇ BIRAKIP GİTTİLER

Pazar akşamı Flash Haber canlı yayınına konuk olan gazeteci Fatih Ergin, Suriyelilerle ilgili şok bilgiyi açıkladı. Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp 729 bin Suriyelinin hepsi değil ama bir çoğu terk ettikleri adresleri borç bırakarak terk etmişler. Doğal gaz, elektrik ve su borcu... Şu an o adreste değiller, o adreste görünüyorlar. Başka bir vatandaş geliyor orayı tutmak istiyor, tutuyor ama elektriği suyu üzerine aldıracak nüfus idaresinde muhatap bulamıyor. Bakıyor ki borç var. Bu borçların nasıl ödeneceği, nasıl karşılanacağı belli değil. 729 bin Suriyeli, adresinde bulunamayan Suriyeli borç bırakarak o adresleri terk etmişler. Bunu da kim ödeyecek? Bize yansıtacaklar belirli bir şekilde işte...

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