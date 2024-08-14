'İBB adaylığı' açıklaması yapan Sinem Dedetaş özür diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'İBB adaylığı' açıklaması yapan Sinem Dedetaş özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için hazır olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın son toplantıda özür dilediği ortaya çıktı.

HaberTürk yazarı Oray Eğin geçen haftaki yazısında, Dedetaş'ın kendine 'İBB başkanlığı için hazırım' dediğini açıklamıştı. Dedetaş'ın bu çıkışı CHP'li belediye başkanları ve kamuoyu tarafından büyük tepki çekmişti.

MAHİR POLAT ELEŞTİRMİŞTİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, Dedetaş'ın ismini vermeden 'siyasi kariyerizmin bir zehir' olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

Polat söz konusu açıklamasında "Siyasi kariyerizm zehirdir. Kariyerizm planına düşenler memleketin ve toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler” ifadelerini kullandı.

Polat ayrıca “Halk bu zor günlerde verdiği mücadeleyi birilerinin kariyer planı için yapmıyor" demişti. dedi.

DEDETAŞ ÖZÜR DİLEDİ

Gazeteci Şaban Sevinç katıldığı HaberTürk yanınında, Sinem Dedetaş’ın bu sözleri sebebiyle partililerden özür dilediğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 İstanbul ilçe belediye başkanının toplantı yaptığını söyleyen Sevinç, toplantıda konuşulanları anlattı.

Başkanların rutin bir toplantı yaptığını vurgulayan Sevinç, “Sinem Dedetaş, ifadesi nedeniyle Ekrem İmamoğlu’ndan, Özgür Çelik’ten ve 26 belediye başkanından o ifadesi nedeniyle özür diledi” dedi.

Sevinç ayrıca Dedetaş’ın ‘Ben zamansız, yanlış bir ifade kullandım, yanlış anlaşıldım ve hepinizden özür dilerim" dediğini dile getirdi.

İlgili Haberler
Yeniden Refah’tan AKP’ye nota gibi uyarı
Kayıp 729 bin Suriyeli geride doğal gaz, su ve elektrik borcu bıraktı. Hazır olun ödemeye
Son Haberler
Bloomfield Mali'nin notunu sabit tuttu Ekonomi
Bloomfield Mali'nin notunu sabit tuttu
Ünlü oyuncudan Paris pozları Magazin
Ünlü oyuncudan Paris pozları
Uyuşturucu baronuna Türkiye’de çifte oturum izni verildi. Sahte kimliğiyle de almış Gündem
Uyuşturucu baronuna Türkiye’de çifte oturum izni verildi. Sahte kimliğiyle de almış
Senegal, ECOWAS'ı toplamak için çalışıyor Dünya
Senegal, ECOWAS'ı toplamak için çalışıyor
Yargıtay'dan kiracıları terletecek karar. Bu şekilde ödeme yapanlar yandı Ekonomi
Yargıtay'dan kiracıları terletecek karar. Bu şekilde ödeme yapanlar yandı
1 ton kaçak midye ele geçirildi Gündem
1 ton kaçak midye ele geçirildi
Zeekr, Japonya pazarına açılıyor Otomotiv
Zeekr, Japonya pazarına açılıyor