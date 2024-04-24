Kayıp inşaat işçisi gencin cansız bedeni derede bulundu

Kaynak: İHA
Kayıp inşaat işçisi gencin cansız bedeni derede bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 2 gün önce kaybolan bir inşaat işçisi genç, dere yatağında hayatını kaybetti.

Olay, Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağındaki sazlık alanda gerçekleşti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis incelemeleri sonucunda cesedin, yakın zamanda kaybolan 25 yaşındaki inşaat işçisi İsmail Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Arkadaşları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Mutlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsi işlemi için başlatılan süreç devam ediyor.

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