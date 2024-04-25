Kayıp inşaat işçisinin cansız bedeni derede bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi’nde yer alan bir dere yatağındaki sazlık bölgede hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri cansız bedenin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya ait olduğunu belirledi.

2 gün önce Mutlu’nun arkadaşları tarafından kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Mutlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.