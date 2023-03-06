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Kayıp Malezya uçağında yakınları olan ailelerden yeni arama çağrısı

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaptığı sırada 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatı ile 2014’te ortadan kaybolan yolcu uçağında bulunanların aileleri Malezya hükümetinden ABD'li bir deniz dibi keşif firması olan Ocean Infinity'ye kayıp uçağı yeniden araması için yetki vermesini istedi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:10
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Kayıp Malezya uçağında yakınları olan ailelerden yeni arama çağrısı

Kayıp Malezya uçağında yakınları olan ailelerden yeni arama çağrısı
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunanların ailelerinden oluşan Voice370 grubu, firmanın en kısa sürede yeni bir arama başlatmayı umduğunu duyurdu.

Voice370, Malezya hükümetini firmadan gelen herhangi bir teklifi yalnızca arama başarılı olursa ödeme yapılması şartıyla kabul etmeye çağırdı.

8 Mart 2014’te 239 yolcu ve mürettebatı ile Kuala Lumpur’dan Pekin’e hareket ettikten sonra ortadan kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak çok sayıda ülkenin katıldığı havadan ve denizden yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı.

Avustralya öncülüğünde Hint Okyanusu’ndaki 120 bin kilometrekarelik alanda sürdürülen aramalarda kayıp uçağın izine rastlanamamış ve yaklaşık 3 yıl süren aramalar 2017 yılı başında sona ermişti.

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