Kayıp Narin için ekiplere rota değiştirten ihbar

Kayıp Narin’i arama çalışmaları 18’inci gününe girerken küçük çocuğa ilişkin yeni bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Türkiye’nin yüreğini dağlayan olayda gelen yeni bir ihbar üzerine bölgedeki Eğertutmaz Deresi'nde bir kez daha arama yapılıyor.

Narin soruşturmasında yeni gelişme. Aramalar bir noktaya yoğunlaştı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi’nde yoğunlaştırdı. Bölgeye gelen ekipler, su altında arama gerçekleştirdi. Ekiplere dere yatağındaki iz takip köpekleri de eşlik etti. Bölgede Narin’i arama çalışmaları sürüyor.

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Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptı.

Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor.