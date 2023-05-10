Kayıp oğlunu arayan depremzede annenin isyanı: Oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Kimse derdime çare olmuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan pasajın enkazında kaldığı düşünülen Uğur Gezer'in annesi, oğlunun bulunamamasına isyan etti. Acılı anne "Oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Allah rızası için bana yardım edin" dedi.

Kayıp oğlunu arayan depremzede annenin isyanı: Oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Kimse derdime çare olmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti.

Veli Ağbaba, Malatya’da depremden yıkılan bir pasajın enkazında kaldığı düşünülen kayıp Uğur Gezer’in (34) annesi ile ziyaret kapsamında bir araya geldi.

"OĞLUMUN NE ÖLÜSÜ NE DİRİSİ VAR. YARDIM EDİN"

Kayıp oğlu Uğur Gezer’in bulunmasını isteyen acılı anne, “Benim oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Benim oğlumun ölüsü ya da dirisi bulunsun. Ben çadırda mağdurum, gelene söylüyorum gidene söylüyorum. Kimse derdime çare olmuyor. Allah rızası için bana yardım edin. Her günüm böyle geçiyor” dedi.

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"MALESEF HİÇBİR ŞEYİ BULUNAMADI"

Ziyaretine ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ağbaba, oğlunu kaybeden annenin çağrısını yetkililere ilettiğini belirterek, “Malesef hala Uğur’un hiçbir şeyi bulunamadı. Ben de ilgileneceğim” diye konuştu.

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