Kayıp olarak aranırken baraj gölünde cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranırken baraj gölünde cesedi bulundu
Adana’da 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’ün (25), Seyhan Baraj Gölü’nde cansız bedeni bulundu.

Adana’nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda dolaşan bir vatandaş, saat 12.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü’nde sürüklenen bir ceset gördü. Vatandaş olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Su Altı Grup Amirliği görevlileri cesedi sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemede cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’e ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı İncelemenin ardından Mehmet Gani Üzgün’ün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri Üzgün’ün cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğini tespit etmek için inceleme başlattı.

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