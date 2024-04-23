Kayıp olarak aranıyordu baraj gölünde cesedi bulundu

Malatya’nın Kuluşağı Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Baraj Gölü kıyısında su yüzeyinde hareketsiz halde yatan bir vatandaş görüldü. Kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CESET 10 GÜNDÜR KAYIP OLAN HASAN BORA'YA AİT

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, cesedi karaya çıkardı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan Hasan Bora isimli vatandaşa ait olduğu tespit etti. Hasan Bora'nın cenazesi, yapılan incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.