Kayıp Rojin'in arama çalışmalarında hareketli dakikalar

Kaynak: DHA
Kayıp Rojin'in arama çalışmalarında hareketli dakikalar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenci olan kayıp Rojin Kabaiş'in arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına bugün sualtı kadavra arama köpeği de katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş'in arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen sualtı kadavra arama köpeği katıldı.

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HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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Van’da16 gün önce kaybolan Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer ekiplerin koordine içerisinde arama çalışmaların yürütüldüğü bölgeye yeni takviye ekiplerle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen sualtı kadavra arama köpeği katıldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik alan taranıyor.

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