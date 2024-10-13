Kayıp Rojin'in arama çalışmalarında hareketli dakikalar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş'in arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen sualtı kadavra arama köpeği katıldı.

Kayıp Rojin hakkında yeni gelişme. Başörtüsünün ardından kıyafeti bulundu

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Van’da16 gün önce kaybolan Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer ekiplerin koordine içerisinde arama çalışmaların yürütüldüğü bölgeye yeni takviye ekiplerle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen sualtı kadavra arama köpeği katıldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik alan taranıyor.