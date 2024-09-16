Kayıp sağlık çalışanı aracında ölü bulundu

Olay, Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre 37 yaşındaki sağlık çalışanı Şahin Caner’e ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalara başlayan polis ekipleri Şahin Caner’in aracının en son Yunus Mahallesi’nde görüldüğünü belirledi.

Arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştıran polisler aracı Dereköy yolu üzerinde park halinde buldu. Aracın yanına giden ekipler Şahin Caner’i kapıları kilitli olan araçta hareketsiz vaziyette görünce, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi istedi. Otomobilde hareketsiz halde duran Caner'e müdahale etmek için aracın camı itfaiye gelmeden kırılarak kapıları açıldı.

Sağlık ekibi araçta silahla kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde olan Caner’in çoktan yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber alarak olay yerine gelen Şahin Caner’in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Caner’in cesedi otopsi yapılmak üzere görev yaptığı hastanenin morguna sevk edildi.