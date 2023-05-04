Kayıp turist Küre dağlarında aranıyor: 5 gündür bulunamadı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı'na geziye gelen kafiledeki Hüseyin Alıcı, kayboldu.

30 Nisan'da Ilgarini Mağarası'nı görmeye İstanbul'dan Kastamonu'ya giden 30 kişilik turist kafilesindeki Alıcı'dan 5 gündür haber alınamıyor.

858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile dünyanın büyük mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarası, kaybolan şahsın bulunmasını zorlaştırıyor.

Hüseyin Alıcı'ya ulaşamayan kafiledekilerin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, devam ediyor.

JANDARMA SEFERBER OLDU

Jandarma kayıp şahsın ormanlık alanda olma ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Alıcı’nın bulunması için bölgedeki arama çalışmaları, 13 asayiş timi, 4 jandarma komando asayiş timi, 3 dron, JAK timleri, arama kurtarma köpek unsuru, 1 ”cayrokopter” olmak üzere toplam 110 jandarma personeli ve rehber olarak görev yapan ve çevreyi bilen köylülerin de desteği ile devam ediliyor.