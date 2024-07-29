Kaymakam hakkını arayan işçileri şov yapmakla suçladı

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Kaymakam hakkını arayan işçileri şov yapmakla suçladı

Polonez gıda fabrikasında işten çıkarılan işçiler, eylemlerini Çatalca Kaymakamlığı önüne taşıdı. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ise, işçileri şov yapmakla suçladı. İşte o görüntüler…

İstanbul’un Çatalca ilçesinde, Polonez fabrikasında çalışan 360 işçiden 13’ü, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle Tek Gıda-İş sendikasında örgütlendikleri için işten çıkarıldı.

İşten çıkarılanların ardından sabah işe gelen 100’den fazla işçi, işten çıkarıldıklarını öğrenince şok yaşadı. Kod-46 ile işten çıkarılan işçiler durumu protesto etmek için toplanırken, polis olaya biber gazıyla müdahale etti. Buna rağmen, işçiler akşam saatlerinde Çatalca Kaymakamlığı önüne yürüyerek tepkilerini sürdürdü.

KAYMAKAM''DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Tek Gıda-İş’in X hesabından paylaşılan görüntülerde, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, işçilerin yanına gelerek sendika temsilcisini 'şov yapmakla' suçladı.

Ermiş, "Bu suistimalin ta kendisi şu an. ‘Kaymakam beyi ziyaret edelim, görüşelim’ dediniz. Ben de çıktım evimden geldim, kapıyı açtık. Bu neyin nesi böyle, yakıştı mı? Burası gösteri yeri değil. Suistimal etmeyin. Çok ayıp ettiniz. Lütfen kanun dışı işler yaparak zarar verecek boyuta getirmeyin. Yaptığınız kanun dışı bir iş. Ben bu saatte kardeşlerimi dinlemek için geldim ama sen şova döktün işi. Sendika olarak şovunu gidersin yaparsın. Sen zarar veriyorsun. Ben geldim, size devletin kapısını açtım dinlemek için. Siz değil de birileri burada miting gösteriye dönüştürdü” diye konuştu.

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10 İŞÇİ KAYMAKAMLA GÖRÜŞTÜ

Bir işçi, kaymakama “Sakat ayağımla geldim” diyerek tepki gösterdi. Sonrasında, 10 kişilik bir heyet, Ermiş ile görüşmek üzere kaymakamlığa girdi.

Kaymakam görüşmesinden çıkan işçiler direnişe devam edeceklerini açıkladı. İşçiler, polis tarafından kapatılan fabrikanın önü açılmadığı sürece kaymakamlık önünde oturma eylemi yapacaklarını da belirtti.

Tek Gıda-İş’in sosyal medya hesabı, işçilerin kaymakamlık önündeki bekleyişini anbean kamuoyuyla buluşturuyor.

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