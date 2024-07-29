Özgür Özel Sabah'a konuştu: AKP ve CHP'de normalleşmeyi istemeyen gazeteci ile siyasetçiler var

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Özgür Özel Sabah'a konuştu: AKP ve CHP'de normalleşmeyi istemeyen gazeteci ile siyasetçiler var

CHP lideri Özgür Özel, Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a konuştu. Özel, AKP-CHP arasındaki yumuşamanın, normalleşmenin halkta inanılmaz derecede karşılığı olduğunu söyledi.

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, halkın yumuşama ve normalleşme isteğinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

CHP ve AKP’de yumuşama karşıtları olduğunu söyleyen Özel, “Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi. Fakat, sokaktaki insanlar gıdasını gerilimden alanlara itibar etmiyor... Kulak vermiyor" dedi.

Donat, "Özgür Özel: Normalleşme, sokakta satın alındı" başlıklı yazısında, Özel'in siyasette yumuşama ve normalleşme üzerine söylediklerini aktardı.

"Normalleşme, halk tarafından kabul gördü” diyen Özel, yazıısnda “Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok, CHP'ye de faydası yok... Millet, yumuşama istiyor... Seçimden sonra 25 ile gittim... Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; Yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var. Bugün iki partide de yumuşama, normalleşme karşıtları mevcut... Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi. Fakat, sokaktaki insanlar gıdasını gerilimden alanlara itibar etmiyor... Kulak vermiyor. Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten. İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var. Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?" ifadelerine yer verdi.

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