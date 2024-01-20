Kaymakam, hutbe okumasını beğenmediği imamı mikrofonla darbetti. Valilik soruşturma başlattı

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Diyarbakır’da geçen yıl Kulp Kaymakamlığı’na atanan Burak Akeller’in, cuma namazını kılmak için gittiği Bahçelievler Camisi'nde olay çıkardığı öne sürüldü.

İddiaya göre, hutbeyi okurken sehven atlama yapan cami imamı M.K.’ya, "Sen terörist misin?" diyerek tepki gösteren Akeller, namaz sonrası imam M.K'yi hutbe okuduğu mikrofonla darbetti.

Darp raporu alan imam M.K’nın, kendisi hakkında şikayetçi olmasının ardından Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı ileri sürüldü.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyarbakır Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Kaymakam Burak Akeller hakkında ‘adli ve idari tahkikat başlatıldığı’ duyuruldu.

"KİMSEYİ DARBETMEDİM"

Kaymakam Akeller ise imam M.K.'yı darbetmediğini, kendisini yüksek sesle uyardığını söyledi.

DHA'nın aktardığına göre Akeller, şu şekilde konuştu:

"Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim."

"BENİM BABAM GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ABİM DE POLİS, LÜTFEN YAPMAYIN"

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet-Sen (yaşanan olaya tepki gösterdi.

Sendikadan yapılana açıklamada, olayın detayları da aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Kulp Kaymakamı cuma namazı sonrası imam odasına girmiş ve din görevlimize ağır küfrederek mikrofon sapıyla imamı darp etmiştir. Sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialara göre, cuma namazında hocamız hutbeyi okurken sehven bir iki satırı atlıyor. Bunun üzerine camide bulunan Kaymakam bey imama ‘Hocaaa! hutbeyi tam ve doğru oku’ şeklinde bağırarak uyarıyor. İmam kardeşimiz o paragrafı atladığını fark ederek tekrar paragrafı okuyor. Namaz kılındıktan sonra Kaymakam beyin korumaları camiyi tamamen boşaltarak hocamızı imam odasına götürüyorlar. Odaya giren Kaymakam bey hocamıza ağır küfürler ederek hakarette bulunuyor ve üzerine yürüyor.

Hocamıza ‘Sen terörist misin? şeklinde ithamda bulunuyor. Hocamız Kaymakam beye ‘Kaymakam bey benim babam geçici köy korucusu abim de polis, lütfen yapmayın’ diyor. Bunun üzerine Kaymakam bey imamı mikrofon sapıyla darp ediyor. Aynı zamanda Diyanet-Sen ilçe temsilcisi olan hocamız bu olay sonrası hastaneye giderek darp raporu almıştır. Evet, sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialar bunlar. Genç ve Çınar kaymakam hadisesinden sonra Kulp ilçemizde yaşanan bu müessif olay bizleri üzmüştür.”