Kaymakam misafirleriyle birlikte yedi içti, iş hesaba gelince ‘Ödemiyorum’ diyerek restoranı terk etti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kaymakam misafirleriyle birlikte yedi içti, iş hesaba gelince ‘Ödemiyorum’ diyerek restoranı terk etti

Artvin’in döneriyle ve son dönemde yapılan barajı ile meşhur ilçelerinden biri olan Yusufeli’nde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17’de meydana geldi.

aw071102-05.jpgYusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi. Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00’den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi.

aw071102-03.jpgArdından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

aw071102-01.jpg"YEMEĞİ BEĞENMEDİM, TATLIYI BEĞENMEDİM BU YÜZDEN HESABI ÖDEMİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, ”Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak ’Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum’ deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.

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