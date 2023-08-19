Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de kaymakam. Üniversite için tercih yapacak adaylar kaymakam mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, kaymakam nasıl olunur? Kaymakam olma şartları neler?

KAYMAKAM KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Devlet memuru olması ile beraber önemli bir makam olarak Kaymakamlık ön plana çıkar. Bu kapsamda Kaymakam olabilmek için ise bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekir.

KAYMAKAM NASIL OLUNUR?

Devletin en önemli memuriyetleri içerisinde yer alan Kaymakamlık, ülkenin şehirlerindeki ilçelerde ve bazı farklı bölgelerde görevini yerine getirir.

iktisadi, işletme, idari, iktisat ve hukuk fakülteleri gibi bu tarz üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Buradan mezun olan kişiler sınavına girerek gerekli olan puanı alır. Bunun arkasından 4 farklı mülakat bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü olarak yapılan mülakatlar neticesinde bunları geçen kişiler aday haline gelir.

Kaymakamlık 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında ele alınan kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu doğrultuda 4 yıllık lisans mezunu olarak işletme, iktisat, idare ve İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi gibi bölümlerini başarıyla bitirmek gerekir. Bunun arkasından ilgili mülakat üzerinden iyi bir puan almak gerekir. Puanı alan kişiler farklı kriterler doğrultusunda ele alınan mülakatlara giriş yapar. Bu mülakatlar sözlü ve yazılı olarak ele alınır. Daha sonra adayları üzerinden sıralamada öne çıkan kişiler ülkenin farklı bölgelerine Kaymakam olarak atanır.

KAYMAKAM OLMA ŞARTLARI NELER?

Sırası ile belli başlı kriterleri tamamladıktan sonra herkes Kaymakam olmak için aday olabilir. En önemli devlet memurluklar içerisinde yer alan Kaymakam olma konusunda, sırasıyla gerekli kriterlerin eksiksiz tamamlanması önemlidir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Gerekli olan sağlık raporunu elde etmek

- 35 yaşını geçmemek

- Kaymakamlık için ilgili mülakat sınavına girmek ve gerekli puanı almak

- Lisans bölümleri olarak işletme, iktisat, İktisadi ve İdari Bilimler ile hukuk fakültelerinden mezun olmak Genel çerçevede bu ve benzeri gibi kriterlerin yerine getirilmesi ile beraber Kaymakam olma yolu açılır.