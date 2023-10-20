Kaymakamlık sınavları ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavı başvuruları başladığı duyuruldu. Kaymakamlık sınavlarına girecek adayları sınav tarihini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, kaymakamlık sınavları ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kaymakamlık sınavları ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakam adaylarını belirleyen İçişleri Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla kaymakamlık sınavı gerçekleştirecek. Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Peki, kaymakamlık sınavları ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

KAYMAKAMLIK SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'nin yaptığını duyuruda, "2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir." ifadelerine yer verildi.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

- Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

- Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Öne Çıkanlar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı Spor
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru!
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar Yaşam
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?" Gündem
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı Magazin
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı