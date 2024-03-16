Kayseri acımadı 62 sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında tarihi bir maç geride kaldı.
Melikgazi Kayseri Basketbol; Hatay Büyükşehir Belediyespor kapışmasında tam 224 sayı çıktı.
Konuk Kayseri rakibini 62 sayı farkla 143-81 yenmeyi başardı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk periyodu 41-30, devreyi 80-45 üçüncü çeyreği de 127-64 üstün tamamladı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 143
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5
1. Periyot: 30-41
Devre: 45-80
3. Periyot: 64-127