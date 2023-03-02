Kayseri'nin tribün yasağı ısrarı sürüyor. İl Güvenlik Kurulu mahkeme kararına itiraz etti

Fenerbahçe’nin itirazı kabul edildi. Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına girmesinin önündeki İl Güvenlik Kurulu kararı kaldırıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar Cumartesi akşamı oynanacak Kayserispor maçında deplasman tribünündeki yerini alacak.

Fotospor'un haberine göre Kayseri İl Güvenlik Kurulu ise Kayseri 2’nci İdari Mahkemesi tarafından alınan bu karara itiraz etme kararı aldı. Kayseri valisi ve emniyet müdürünün de görevli olduğu İl Güvenlik Kurulu’nun başvurusunu mahkeme en geç yarın karara bağlamak zorunda.

Mahkemeden aksi bir karar çıkarsa Kayseri Emniyeti maçın güvenliğini sağlamak için çevre illerden destek talebinde bulunacak. Maçta son dönemde görülmemiş güvenlik önlemleri alınacak. En son bir Fenerbahçe maçında Emniyet, keskin nişancı polisler eşliğinde Trabzonspor stadı etrafından güvenlik önlemi almıştı.

