Kayseri İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
KAYSERİ İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKKIŞLA
HACILAR
ÖZVATAN
TALAS
BÜNYAN
İNCESU
PINARBAŞI
TOMARZA
DEVELİ
KOCASİNAN
SARIOĞLAN
YAHYALI
FELAHİYE
MELİKGAZİ
SARIZ
YEŞİLHİSAR
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.