Kayseri İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

KAYSERİ İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKKIŞLA

HACILAR

ÖZVATAN

TALAS

BÜNYAN

İNCESU

PINARBAŞI

TOMARZA

DEVELİ

KOCASİNAN

SARIOĞLAN

YAHYALI

FELAHİYE

MELİKGAZİ

SARIZ

YEŞİLHİSAR

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.