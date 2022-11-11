﻿Kayseri Şeker'de kıyım...

Çok değil 15 yıl öncesine kadar Kayseri Şeker, Türkiye'mizin en büyük 50 kuruluşu arasındaydı. Sadece Kayseri'de değil çevre il ve ilçelerdeki tarım, hayvancılık alanlarında üreticiye katkı sağlar ciddi sayıda istihdam alanları açardı. Sahte belgeler ile "Kumpas Davaları"ndan birisi de Kayseri'de yaşandı. On binlerce üretici ortağın seçtiği yöneticiler Fetö kumpası ile tutuklanıp cezaevine kondu. Yerlerine iktidara yakın "kayyum" atandı. Kayseri Şeker'in imkanları iktidara yakın kişi ve kuruluşlara peşkeş çekildi. Gerçek rakamlar saklanmış olsa da bu dev kuruluş borç batağına saplanmış vaziyette. Yönetim on binlerce ortağına hesap vermekten kaçınıyor. Üretim yüzde yüz oranında azalmış. Paraların nereye savrulduğuna dair şehirde ciddi iddialar var. Yapılan seçimlerde olağanüstü baskılar yaşandı. Aday olmak isteyenler için mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Ortak üyelerin hür iradeleri ile oy kullanmalarının önüne geçildi. Mevcut yönetime oy vermeyenlerin yakınlarından 75 kişi hukuksuzca işten atıldı. Onlardan biri Kayseri Şeker'e 19 yılını veren Makina Mühendisi Aydan Adıyaman; Bakın neler yazmış;

"Bizler Kayseri Şeker'den, kimimizin iş akdi feshedilerek kimimizin iş akdi askıya alınarak mağdur edilen insanlarız. Bizler 4 beyaz yakalı 10 kadrolu daimi işçi ve yaklaşık 60 civarı mevsimlik işçilerden oluşan mağdurlarız. Bizler hiçbir disiplin cezası almadan apar topar elimize tutturulan basit bir tebligatla işimizden atıldık. İş akti fesh edilenlere gerekçe olarak iş etik kurallarına uymadığımız gibi düzmece bir sebep belirtilmiş olup yukarıda da belirttiğim gibi herhangi bir uyarı, kınama uzaklaştırma, veya para cezası kesilmemiştir. Bizim haksız ve vicdansız bir şekilde işten atılmamızdaki gerçek sebep ise, 31.08.2022 tarihinde yapılan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin mali kurulu öncesi ve mali kurul oylamasında benim ve diğer işten atılan işçilerin çiftçi olan babaları, amcaları, yakınları mevcut başkan Hüseyin Akay'a oy vermediği veya muhalefete destek olduğu içindir. Tek ve ana sebep budur. İnanabiliyor musunuz insanlar en doğal hakkı olan oy verme hakkını kullandığı ve muhalefete oy verdiği için bizler işimizden atıldık.

Bir de yukarıdaki bahsetmiştim muvakkat işçiler var. Bunlar yaklaşık 60 kişiler ve bu işçilerin iş akitleri askıya alındı. Bu işçilerin durumu daha da kötü durumda. Tazminat alamadılar ve bu durumda iken başka yerde çalışmaları yasak. Bu işçilerin evlerine ekmek götürecek paraları dahi yok

Muvakkat işçilere ait tebligat yok. İş akitlerinin askıya alındığı bilgisi onlara sözlü olarak söylendi.

Beyaz yakalılar; Aydan Adıyaman, Nilgün Önder, Orhan Gençoğlu, Alkan Manay.

Kadrolu daimi işçiler; Hüseyin Tunç, Mustafa Yılmaz, Mesut Ekinci, Davut Barut, Doğan Dereli, Hacı Osman Benamoğlu.

Muvakkat işçilerden toparladığım isimler ise; Eftal Yaman, Hacı Bekir Özkarcı, Mustafa Aksoy, Mustafa Sarıbaş, Nurettin Esen, Ünal Soygüden, Ünal Ayar, Mehmet Arık, Samet Oğuz, Şevket Candır, Mehmet Kılıç

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Hukuksuzluk burada bitmiyor. Ciddi yolsuzluk iddiaları da var. Bir başka çalışan yolsuzluklara isyan edip istifa etmiş. İddiaları çok ciddi...

Yavuz bey, mesleğinizde gösterdiğiniz duruşa saygımdan ötürü yazıyorum.

Ben Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi üyesi olarak 2021 yılında 5 ay görev yaptım fakat sonrasında fabrikada yapılan bir çok yolsuzluk ve peşkeş olaylarına şahit olmam neticesinde istifa ettim. Akabinde şahit olduğum bu durumlarla ilgili bütün gerekli yerlere ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sizi rahatsız etmemin sebebi Ağustos ayında kooperatifin mali genel kurulu yapıldı ve mevcut yönetim bir şekilde kazandı. Fakat sonrasında mali genel kurul sürecinde muhalefete destek olmuş 70 gariban çiftçi, hukuksuz ve vicdansızca işten atıldı. Hiç biriyle, hiç bir şekilde bağım ve yakınlığım yok ama hem kooperatif başkanlığı yapmış olan Hüseyin Akay'ın, tavrı ve Kayseri milletvekillerinin sessiz kaldığı bu tamamen insanlık dışı davranışı direkt atılan insanların ağzından dinlemek beni ziyadesiyle üzdü. Bunlar hayatlarını idame ettirmek için çalışmaya ihtiyaç duyan insanlar. Ve tabii ki bütün yetkili merciler sizin de tahmin edeceğiniz mevzular yüzünden üç maymunu oynamaktalar.

Ekmeğinin peşinde olmaktan başka hiçbir gayesi olmayan bu insanlar, şu anda seslerini duyurabilmek için kendi gayretleri ile kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer siz de bu insanlara basın yönünde destek verirseniz, emin olun bir sürü garibana iyilik yapmış olursunuz.

Şayet ilgilenmek isterseniz, savcılığa verdiğim yolsuzlukla ilgili şikayet dosyamı da gönderebilirim. Sizden: bir baba bir eş ve ağabey olmanızdan ve bu kadar ekmeğinden işinden olan 70 civarı insanlara destek verebileceğiniz umuduyla rica ediyorum, bu insanların sesi olun lütfen..."

Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Tamir edilmeyen araçların tamir edilmiş gibi ödeme yapıldığına dair belge ve tutanakları da yollamış. İsimler tek tek belli. Tutanaklar ortada. Savcılığa verilen suç duyurusuna henüz işlem yapılmamış. Adı yolsuzluğa karışanlar göreve devam ederken suçları sadece mevcut yönetime oy vermedikleri için işinden, ekmeğinden olanların seslerini duyurmaya ve davalarını takip etmeye söz verdim. Çok sayıda mektup ve mesajı yayınlamaya devam edeceğim.

Bu arada değerli hemşehrilerime sabır tavsiye ediyorum. 7 aydan daha az kaldı. Hesabı mutlaka sorulacaktır!..