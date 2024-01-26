Kayseri'de 4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binayı kapladı. Yangında, binada farklı dairelerde yaşayan 1'i çocuk 9 kişi dumandan etkilenerek mahsur kaldı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 8 kişiyi alevlerin arasından kurtardı. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Alevlerin arasında kalan 71 yaşındaki Döne Ergen'in ise cansız bedeni ulaşıldı. Hayatını kaybeden Döne Ergen'in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürülürken,

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.