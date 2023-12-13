İki grup arasında çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
İki grup arasında çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de, iki grup arasında çıkan kavga da bıçaklar çekildi. Yaşanan olayda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma, kısa sürede büyüyen bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sedat Daşdemir ile akrabası Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı Sedat Daşdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

kayseride-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1-yarali-1539-dhaphoto5.jpg

kayseride-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1-yarali-1539-dhaphoto7.jpg

kayseride-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1-yarali-1539-dhaphoto8.jpg

kayseride-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1-yarali-1539-dhaphoto9.jpg

kayseride-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1-yarali-1539-dhaphoto10.jpg

kayseride-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1-yarali-1539-dhaphoto11.jpg

Son Haberler
İYİ Parti'de İbrahim Özkan krizi Gündem
İYİ Parti'de İbrahim Özkan krizi
Fenerbahçeli Umut Nayir'in acı günü Spor
Fenerbahçeli Umut Nayir'in acı günü
Çankırı'da suç makinesi yakalandı Gündem
Çankırı'da suç makinesi yakalandı
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı Spor
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...' Gündem
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...'
İsrail'i roketlerle vurdular Dünya
İsrail'i roketlerle vurdular
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı Video
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı