Kayseri’de bin 159 araç trafikten men edildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 159 araç, çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

KAYNAK: İHA
Kayseri’de bin 159 araç trafikten men edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 116 bin 285 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksiği ve ya kural ihlali tespit edilen 90 bin 260 araca idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

aw067058-01.jpgYine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 652 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, bin 159 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

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