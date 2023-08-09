Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de koltuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde koltuk üretimi yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürülürken, fabrikanın içerisinde bulunan bir kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangının yan fabrikaya sıçramaması için itfaiye erleri ve fabrika çalışanları seferber oldu. Polis ekipleri büyük maddi hasarın oluştuğu fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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