Bursa'da AVM'de yangın, vatandaşlar tahliye edildi

Bursa'da bir alışveriş merkezinin yemek katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında alışveriş merkezi içerisindeki çok sayıda vatandaş tahliye edildi. Onlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.