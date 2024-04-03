Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi, jandarma astsubay şehit oldu

Kaynak: DHA
Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi, jandarma astsubay şehit oldu
Kayseri'de 21 Mart'ta meydana gelen cezaevi nakil aracı kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, 3 Nisan'da şehit oldu.

Kaza, Kayseri-Niğde yolunun 30'uncu kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Mersin'den Kayseri'ye seyir halinde olan cezaevi nakil aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Yaralılardan biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Çullu'nun cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı da şehitlik haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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