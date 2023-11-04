Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw068821-01.jpg

aw068821-02.jpg

aw068821-03.jpg

aw068821-04.jpg

aw068821-05.jpg

aw068821-06.jpg

aw068821-07.jpg

aw068821-08.jpg

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin Dünya
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok Dünya
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok
Kuruyan göle taşıma su: Dünyada bunun örneği yok Gündem
Kuruyan göle taşıma su: Dünyada bunun örneği yok
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var Spor
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Yaşam
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz Dünya
Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz