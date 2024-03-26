Karın ağrısıyla gitti karnından 30 cm yılan balığı çıktı. Vücuduna girdiği yer doktorları şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: wionews
Karın ağrısıyla gitti karnından 30 cm yılan balığı çıktı. Vücuduna girdiği yer doktorları şaşkına çevirdi
Vietnam'da bir adamın karnından ameliyatla 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olayda doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi.

Akıllara durgunluk veren olayda Vietnam’da yaşayan bir adam, şiddetli karın ağrısı nedeniyle Quang Ninh Eyaleti’ndeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezi’ne başvurdu. Kimliği belirsiz olan 34 yaşındaki bu adamın karnından, doktorlar tarafından yapılan bir operasyonla 30 cm uzunluğunda bir yılan balığı çıkarıldı.

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Doktorlar, yaptıkları incelemeler sonucunda bu yılan balığının adamın vücuduna anüsünden girdiğini ve kolon boyunca yukarı doğru ilerlediğini belirledi. Bu durum, bağırsak delinmesine ve karın bölgesinde iltihaplanmaya yol açarak peritonit adı verilen bir duruma neden oldu.

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30 SANCİMETRE UZUNLUĞUNDA

Ultrason ve röntgen incelemesi sonucunda sindirim kanalında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi ve bu cismin 30 cm uzunluğundaki yılan balığı olduğu anlaşıldı.

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“BU NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM”

Cerrahi Müdürü Pham Manh Hung, yerel basına yaptığı açıklamada, “Bu, nadir görülen bir durum. Rektal bölgede çok fazla dışkı sıvısı bulunuyor ve bu durum kolayca bakteri enfeksiyonuna yol açabiliyor. Ancak ameliyat güvenli bir şekilde gerçekleştirildiği için herhangi bir sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

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