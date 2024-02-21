Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 ay boyunca teknik takip yürüten ekipler, operasyon için harekete geçti.

4 adrese yönelik 35 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, arama gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.