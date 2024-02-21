Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de 35 polisin katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 ay boyunca teknik takip yürüten ekipler, operasyon için harekete geçti.

4 adrese yönelik 35 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, arama gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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