﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan Mevkii'nde meydana gelen kazada, V.E. hakimiyetindeki TIR ile M.K. idaresindeki çekici, polis uygulama noktasına kısa bir mesafede çarpıştı.

Kazanın ardından yanan yatan tır alev alırken, çekici de refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Uygulama noktasındaki polis, yanan tıra müdahale ederken, sıkışan sürücüyü de camı kırarak kurtardı.

İhbar üzerin bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralı sürücülerde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. TIR ve üzerindeki araçlar ile çekici de incelemenin ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)