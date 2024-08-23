Kayseri'de Hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesinde gerçekleşti. F.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın yaşamını yitirirken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Z.F.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü. Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.