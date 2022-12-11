Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

İHA
Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında M.B, H.K., A.T ve M.K.’nın izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti. Ekipler şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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