Kayseri'de kaçak otomobil motoru operasyonu

Kaçakçılık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Polis ihbar üzerine harekete geçti

Olay, Kayseri’de meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla otomobil motoru getiren bir şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin kaçak motorları piyasaya sürdüğü ihbarını alan ekipler, adresini tespit etti.

30 kaçak motor ele geçirildi

Polis ekipleri, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 30 kaçak otomobil motoru ele geçirildi. Kaçakçılık şüphelisi bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis, kaçak motorların kaynağını ve piyasaya sürülmesini sağlayan kişi veya kişileri arıyor.