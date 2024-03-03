Kayseri’de korkutan doğalgaz patlaması

Yahyalı ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre müstakil bir evde doğalgaz patlaması oldu. Olay sonucu müstakil ev alevlere teslim olurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını sündürmek için çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.