Kayseri’de odun taşıma yüzünden silahlı kavga: 3 yaralı

Tartışma Büyüyüp Kavgaya Dönüştü

DHA'nın haberine göre; Çıplak, evden getirdiği tüfekle baba-oğluna ateş ederken, kendisi de sopa darbeleriyle yaralandı.

Olay Yeri İncelemesi

Olay, saat 20.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi’nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın neden çıktığı ve tarafların arasında daha önce bir husumet olup olmadığı araştırılıyor. Çıplak’ın kullandığı tüfeğin ruhsatlı olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.